Петербуржцев попросили сообщать о найденных детенышах нерпы или тюленя на берегу Фото: Олег ЗОЛОТО

В марте начинается сезон появления на свет нерпят и детенышей тюленей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ежегодно спасают не мало этих ластоногих. Из-за таяния льда малыши теряют своих родителей и им нужна помощь. Поэтому жителей города просят обязательно сообщать, если друг такого щенка они встретили на берегу Ладоги или Финского залива.

- На протяженной береговой линии комплекса защитных сооружений постоянно находят детенышей ластоногих рано оторвавшихся от самок и не приспособленных к самостоятельной жизни. Дирекция КЗС призывает любителей рыбной ловли, отдыхающих петербуржцев и гостей города быть внимательными и сообщать обо всех случаях нахождения детенышей тюленей или нерп, - отметили в дирекции дамбы Петербурга.

Звонить необходимо в Фонд друзей балтийской нерпы по телефону 699-23-99. В Фонде трудятся специалисты, которые на протяжении многих лет уже спасли огромное количество малышей. Детенышей лечат, выхаживают, откармливают, а после выпускают в естественную среду обитания. Это важно, так как популяция кольчатой ладожской нерпы и тюленей с годами сокращается.