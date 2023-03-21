Эрмитаж вошел в топ-100 мировых достопримечательностей по версии иностранных туристов

Эрмитаж стал 78-м в списке лучших 100 достопримечательностей мира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эрмитаж вошел в сотню лучших достопримечательностей всего мира за 2023 год, посчитали эксперты британского сервиса Stasher. Государственный музей, что интересно, находится на 78 месте рейтинга, под стать региональному номеру Санкт-Петербурга. Голосующие за него иностранные туристы в общей сложности отдали музею 5,5 баллов из 10 возможных.

Российская достопримечательность из Северной столицы обогнала такие сооружения, как Голубая мечеть в Турции, Запретный город в Китае, индийский Тадж-Махал и американский Таймс Сквер.

- Туристические достопримечательности составляют большую часть любого маршрута. Они могут быть даже причиной номер один для совершения поездки, - подчеркивают аналитики зарубежного турсервиса.

Интересно заметить, что Эрмитаж в этом топ-100 был единственной достопримечательностью из России.