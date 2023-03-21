Билайн лидирует по доступности интернета в метро Петербурга Фото: Тимур ХАНОВ.

Агентство «Телеком Дейли» протестировало работу сотовых операторов в петербургской подземке. По доступности интернета и средней скорости лидирует билайн, недавно запустивший свою сеть на всех ветках метро.

«Телеком Дейли» провело исследование качества связи в тоннелях на пяти линиях петербургского метрополитена. По итогам билайн показал самую высокую доступность сервиса мобильного интернета: она составила 99,9%, что выше, чем у других операторов.

В 2023 году сеть билайна в метро была расширена на все ветки, поэтому клиенты оператора могут оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время поездки.

Фото: telecomdaily.ru

При этом везде, где действует сервис билайн, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G. Для клиентов это означает возможность смотреть видео, скачивать и отправлять файлы и фото, общаться в соцсетях. Кроме того, 4G позволяет пользоваться технологией VoLTE*, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве.

Исследование говорит о лидерстве оператора и по средним скоростям передачи данных. Общая средняя скорость составила у билайна 87 Мбит/сек на загрузку данных, а на отправку – 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета – например, можно смотреть фильмы в высоком разрешении и общаться по видеосвязи.

Фото: telecomdaily.ru

В конце 2021 года агентство «Телеком Дейли» уже проводило исследование качества связи в метро. Тогда билайн также оказался на первом месте по доступности сервиса и средней скорости передачи данных. При этом в 2023 году эти показатели выросли.

Исследование «Телеком Дейли» доступно по ссылке.

Фото: telecomdaily.ru

* Voice over LTE – «Голос через LTE (Эл Тэ Е)». Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

Реклама. beeline.ru LjN8KQD5T