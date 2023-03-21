Спасатели будут взрывать лед на реках Ленобласти с 23 марта

Спасатели МЧС предупредили о взрывах льда в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 23 марта спасатели начнут взрывать лед на реках в Ленобласти в целях безаварийного пропуска весеннего паводка. Об этом поспешили рассказать в пресс-службе администрации 47 региона.

Для проведения этих мероприятий с 23 марта выбрали шесть мест на северо-востоке Ленобласти. Ослаблять ледовые поля для облегчения половодья будут на реках Свирь, Сясь, Оять и Паша.

- Работы проведут силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленобласти под контролем ГУ МЧС России региону, - обратили внимание в пресс-службе ленинградской администрации.

К слову, ранее стало известно, что население Ленобласти в 2022 году выросло на 17 400 человек. Новостями поделился Петростат, ссылаясь на результаты Всероссийской переписи населения.