Новое общественное пространство появится на месте трех электростанций в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое общественное пространство появится в Петербурге на месте трех старейших электростанций. Ранее в радиообращении об этом рассказывал гебернатор Александр Беглов. Он заявил о планируемом строительстве делового центра.

- Вторую жизнь трех старейших петербургских электростанций обсудили накануне. Их архитектурный облик обязательно будет сохранен в процессе приспособления под современное использование, - отметил глава Северной столицы.

Из-за модернизации энергетической инфраструктуры освободилась территория электростанций. Объекты были вписаны в историческую застройку Новгородской улицы, набережной Фонтанки и Обводного канала. Кардинально менять облик зданий не планируется.