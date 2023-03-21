Gloria Jeans откроется вместо Uniqlo в «Доме мод» в Петербурге

Открытие магазина состоится этой весной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На месте Uniqlo в петербургском «Доме мод» появится Gloria Jeans. Магазин откроется в торговом центре уже этой весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

- Новый магазин займет территорию площадью 1100 квадратных метров на двух этажах. Для петербуржцев там представят широкий ассортимент одежды: детской, женской и мужской. Также можно будет присмотреть аксессуары, - пишет СМИ.

Напомним, сейчас в Северной столице открыты более 20 магазинов Gloria Jeans. К концу года их количество приблизится к 30. Планируется открыть новые точки и расширить площадь уже существующих магазинов.