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НовостиОбщество21 марта 2023 13:40

Gloria Jeans откроется вместо Uniqlo в «Доме мод» в Петербурге

Открытие магазина состоится этой весной
Анастасия НУРАДИЛОВА
Открытие магазина состоится этой весной

Открытие магазина состоится этой весной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На месте Uniqlo в петербургском «Доме мод» появится Gloria Jeans. Магазин откроется в торговом центре уже этой весной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

- Новый магазин займет территорию площадью 1100 квадратных метров на двух этажах. Для петербуржцев там представят широкий ассортимент одежды: детской, женской и мужской. Также можно будет присмотреть аксессуары, - пишет СМИ.

Напомним, сейчас в Северной столице открыты более 20 магазинов Gloria Jeans. К концу года их количество приблизится к 30. Планируется открыть новые точки и расширить площадь уже существующих магазинов.