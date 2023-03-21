Годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 10,2% за месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Годовая инфляция замедлилась в Петербурге до 10,2 процентов в феврале. Месяцем ранее это показатель составлял 11,5 процентов. Цены перестали расти на молоко и молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

- Такая же ситуация наблюдается в Ленобласти. Это объясняется тем, что из-за высокого урожая зерна снизились затраты животноводов на корма. Кроме того, возросло предложение сырого молока и продуктов его переработки, - говорится в сообщении.

Темпы прироста цен сократились и в сегменте непродовольственных товаров. Это связано со снижением потребительского спроса и с постепенным налаживанием импорта продукции.

- На Северо-Западе в феврале замедлился рост цен на легковые автомобили, электронику и бытовую технику, - отметил начальник экономического управления СЗ ГУ Банка России Алексей Суслов.