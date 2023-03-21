Оператор связи выплатит 400 тысяч рублей из-за лжеминирования «Маяковской» в Петербурге

Суд назначил компании штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

Оператор телефонной связи заплатит 400 тысяч рублей из-за лжеминирования станции метро «Маяковская» в Петербурге. Об этом 21 марта сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Организация 26 февраля 2022 года пропустила звонок из Кипра и не исполнила обязанность по его прекращению, - говорится в сообщении ведомства.

Компания, предоставляющая услуги связи, полностью признала свою вину и согласилась с допущенным нарушением. Там пояснили, что такая ситуация произошла из-за возможного технического сбоя.

Звонок длился 49 секунд. Неизвестный сообщил о взрывном устройстве, но факт минирования не подтвердился. Компания выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.