Улицу Коллонтай отремонтируют в Невском районе в 2023 году

Улицу Коллонтай отремонтируют в Петербурге в 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Улицу Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга отремонтируют в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба Смольного.

Обновят три километра и 82 метра проезжей части. Рабочие заменят дорожное покрытие, обновят поребрики, благоустроят тротуары и нанесут более стойкую разметку.

- Всего в текущем году в Петербурге приведут в нормативное состояние более 43 км автодорог, на которых расположены городские учреждения здравоохранения, - комментируют в пресс-службе городского правительства.

Улица Коллонтай - это важная транспортная артерия Северной столицы. На ней стоит станция метро "Проспект Большевиков", а еще ряд крупных медицинских учреждений таких, как роддом №18 и Александровская больница. Поток пациентов в этих объектах здравоохранения сохраняется на высоком уровне. Вообще улица Коллонтай очень проходима, так как рядом находятся Ледовый дворец и Хоккейный клуб СКА, плюс там много учебных заведений.