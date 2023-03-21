Новые схемы метрополитена появятся в вагонах и на станциях Петербурга. Фото: vk.com/metrospbofficial

Новые схемы расклеивают в вагонах и на станциях метро. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

- На новых схемах появилась информация о временном закрытии «Чернышевской» и «Ладожской» станций. Также там указана линия железной дороги от Витебского вокзала до Павловска, - говорится в сообщении.

Кроме этого, петербуржцы и гости города смогут отсканировать QR-код. После перехода по ссылке появляется информация о тактовом движении. Там же можно узнать время пешеходного перехода во время пересадки на поезда на железной дороге.

На станциях метро появятся более 500 новых схем, а в вагонах повесят более 5,6 тысяч маршрутных карт. Работы будут завершены к 9 апреля.