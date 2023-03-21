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НовостиОбщество21 марта 2023 15:02

Смольный подпишет соглашения об электросамокатах с кикшеринговыми компаниями

Документ уже подписал Whoosh
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный подпишет соглашения об электросамокатах с кикшеринговыми компаниями

Смольный подпишет соглашения об электросамокатах с кикшеринговыми компаниями

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту подпишет соглашения с кикшеринговыми компаниями. В документах будут регламентированы условия использования электросамокатов. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Документ уже подписал один из крупнейших в России сервисов проката электросамокатов Whoosh. В ближайшее время к выполнению указанных Комитетом рекомендаций присоединятся и другие операторы, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Северной столице появятся специальные запрещающие знаки для любителей покататься на самокатах. Кроме этого, скорость движения такого транспорта ограничили до 20 километров в час. На некоторых территориях нельзя разгоняться быстрее 15 километров в час.