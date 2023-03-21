Более двух млн кубометров снега утилизировали снегоплавительные пункты в Петербурге

Зимний сезон начался 16 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более двух миллионов кубометров снега утилизировали снегоплавительные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Снегоплавительные и снегоприемные пункты приняли 2 миллиона 57 тысяч кубометров снега. Рекордсменами стали пункты на Мебельной улице, на Кушелевской дороге, а также на Взлетной улице, - говорится в сообщении ведомства.

На улицах уже началась оттепель, в город пришла весна, но пункты продолжают работу в штатном режиме. Убранный снег принимается круглосуточно.

Напомним, в этом году первый снег выпал 16 ноября. Планку в один миллион кубометров снегоплавительные пункты преодолели уже 7 января.