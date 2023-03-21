Хулиган разбил ногами зеркало у лифта в ЖК на Кондратьевском проспекте

Буйный гость разбил зеркало в парадной ЖК в Петербурге. Фото: Telegram-канал ЖК «ПеПе в курсе»

Молодой человек умышленно разгромил зеркало в лифтовом холле ЖК «Полюстрово парк», сообщает официальный Telegram-канал жилого комплекса «ПеПе в курсе».

Происшествие случилось 19 марта 2023 года в секции №4 жилого комплекса «Полюстрово парк» на Кондратьевском проспекте 68. Неадекватный молодой человек разбил зеркало в лифтовом холле. На кадрах видеозаписи видно, что делал он это умышленно и с напором. Он несколько минут бил ногами по зеркалу, а затем ушел, как ни в чем не бывало.

- Просим вас, в случае если узнаете данного гражданина, сообщить об этом сотрудникам УК! Заявление в полицию написано. В данный момент идет проверка, - комментирует происшествие официальный Telegram-канал ЖК.

Также на канале напомнили, что нужно относиться к имуществу бережно. Жители уже пытаются вычислить, был это житель комплекса или чей-то гость, возможно, даже незваный.