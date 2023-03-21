Большая Конюшенная и «Севкабель» вошли в перечень запретных зон для самокатов в Петербурге

Зоны запрета использования самокатов определяет соглашение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большая Конюшенная улица и территория культурного центра «Севкабель» пополнили перечень территорий, на которых нельзя кататься на самокатах. Полный список таких мест опубликован Смольным во вторник, 21 марта.

- Зоны запрета использования самокатов определяет соглашение, которое будет подписано со всеми кикшеринговыми компаниями, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 16 запретных зонах для электросамокатов, но сейчас их уже 17. В этот перечень вошли Английская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Таврический и Михайловский сады и другие зоны.

Напомним, любителям покататься на электросамокатах ограничили скорость движения. Теперь нельзя разгоняться быстрее 20 километров в час. В некоторых местах скорость не должна превышать 15 километров в час.