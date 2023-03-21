Сады и парки Петербурга закрыли на весеннюю просушку

Зоны отдыха вновь откроются примерно через месяц Фото: Олег ЗОЛОТО

Парки и сады Петербурга начали закрывать на весеннюю просушку. Прогуляться там не получится примерно в течение месяца. Об этом 20 марта петербуржцев предупредила пресс-служба комитета по благоустройству Северной столицы.

- Зоны отдыха нужно на время закрыть, чтобы привести в порядок газоны и дорожки после оттепели. С начала зимы выпало 164 сантиметра осадков, было много перепадов температур. Из-за этого почва переувлажнена, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Перед закрытием парков садовники установили предупредительные и запрещающие таблички. В течение месяца не получится посетить более 100 рекреационных и прогулочных объектов. В их числе Летний, Михайловский, Румянцевский и Таврический сады, парки Екатерингоф и Мариенталь, Отдельный и Буферный парки и другие зоны отдыха.