Налоговая служба начала массовую проверку сдающих в аренду квартиры петербуржцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральная налоговая служба начала массово рассылать письма тайным арендодателям жилья из Петербурга. Собственники, в руках которых оказались письма счастья, должны прийти в налоговую своего района и объяснить, как используются их квартиры. Об этом рассказал РБК Петербург.

– Налоговые органы активно сейчас «обеляют» рынок аренды. Многие до сих пор сдают квартиры, не декларируя свои доходы. Мы знаем об этом и предупреждаем граждан о нарушении законодательства, — прокомментировал изданию замруководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев.

Собственников о возможных последствиях предупредили и эксперты по недвижимости. Если доход от сдачи жилья не зарегистрирован, то владельцам квартир доначислят НДФЛ по ставке 13-15% и НДС по ставке 20%. Тем, кто оказался под пристальным вниманием налоговиков, должны подать декларации за 2020-2022 годы. А форму 3-НДФЛ сдать до 2 мая 2023 года.

Выдать тайных предпринимателей может регулярное поступление одинаковых сумм от одного и того же отправителя, болтливые соседи, а также объявления о сдаче жилья.