Четверо детей пропали в Петербурге за сутки

Детей ищет полиция Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четверо детей пропали в Петербурге за минувшие сутки. Полицейские ищут школьников в Колпинском, Московском и Выборгском районах. Потерявшимся детям от 14 до 17 лет. Об этом сообщает «Мойка 78».

- В Выборгском районе пропали две девочки, 15 и 16 лет. Они и раньше уходили из дома, поэтому стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет издание.

Ученица 7 класса, 14-летняя девочка из Московского района Северной столицы, тоже не в первый раз ушла из дома и ничего не сообщила своей бабушке. Пенсионерка начала переживать и обратилась в полицию.

В Колпинском районе родственники потеряли 17-летнюю школьницу. Такое поведение девочке свойственно, и она также стоит на учете.