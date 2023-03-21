Четверо детей пропали в Петербурге за сутки

Детей ищет полиция
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Четверо детей пропали в Петербурге за минувшие сутки. Полицейские ищут школьников в Колпинском, Московском и Выборгском районах. Потерявшимся детям от 14 до 17 лет. Об этом сообщает «Мойка 78».
- В Выборгском районе пропали две девочки, 15 и 16 лет. Они и раньше уходили из дома, поэтому стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет издание.
Ученица 7 класса, 14-летняя девочка из Московского района Северной столицы, тоже не в первый раз ушла из дома и ничего не сообщила своей бабушке. Пенсионерка начала переживать и обратилась в полицию.
В Колпинском районе родственники потеряли 17-летнюю школьницу. Такое поведение девочке свойственно, и она также стоит на учете.