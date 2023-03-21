Сезон ОРВИ закончился в Петербурге, о чем рассказали в Роспотребнадзоре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге закончился сезон ОРВИ и гриппа. За последний месяц количество заболевших снизилось на 22 процента. Постановление главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой опубликовала пресс-служба Роспотребнадзора.

– Анализ заболеваемости населения Петербурга респираторными вирусными инфекциями, а также эффективности проводимых противовирусных и противоэпидемических мероприятий показал, что сезон ОРВИ завершился, – говорится в тексте постановления.

Врач подчеркнула, что общий уровень заболеваемости спал и не превышал допустимые пороговые уровни. Поэтому в городе на Неве отменили решение об усиленных профилактических мероприятиях. Но медик порекомендовала медицинским и социальным учреждениям сохранять по возможности масочный режим и регулярную обработку помещений. Она также подчеркнула, что лично проконтролирует исполнение нового постановления.