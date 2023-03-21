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НовостиПроисшествия21 марта 2023 16:48

Пять машин столкнулись на Московском шоссе в Петербурге

На месте работают спасатели и скорая помощь
Анастасия НУРАДИЛОВА
На месте работают спасатели и скорая помощь

На месте работают спасатели и скорая помощь

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовая авария произошла в Пушкинском районе Северной столицы во вторник, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около шести часов вечера. На Московском шоссе столкнулись пять автомобилей. Спасатели помогают с машинами и сбором информации, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Они провели осмотр шести человек, которые стали участниками массовой аварии. Восемь машин и 26 спасателей помогали устранить последствия ДТП.