Пять машин столкнулись на Московском шоссе в Петербурге

На месте работают спасатели и скорая помощь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Массовая авария произошла в Пушкинском районе Северной столицы во вторник, 21 марта. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило около шести часов вечера. На Московском шоссе столкнулись пять автомобилей. Спасатели помогают с машинами и сбором информации, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На месте происшествия работали врачи скорой помощи. Они провели осмотр шести человек, которые стали участниками массовой аварии. Восемь машин и 26 спасателей помогали устранить последствия ДТП.