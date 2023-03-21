Гостиницу «Багратион» на Синопской набережной выставили на аукцион за 880 млн рублей

В Петербурге выставили на аукцион гостиничный комплекс "Багратион" в дореволюционном здании на Синопской набережной. Фото: google.com/maps

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу четырехзвездочную гостиницу «Багратион» на Синопской набережной. Начальная цена – 880 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РАД.

– Здание находится в тихом месте, с внутренним двором и панорамным видом на Неву, Большеохтинский мост и мост Александра Невского. В пешей доступности от отеля расположился Таврический сад и дворец, мемориальный музей Суворова, Кикины палаты. На общественном транспорте можно добраться до Эрмитажа, Казанского собора, Русского музея всего за 20 минут, – говорится в сообщении пресс-службы РАД.

Напомним, что гостиница занимает особняк XIX века, который построили для князя Иоанна Грузинского – главы Дома Багратионов. В 2018 году здание отреставрировали. Сейчас комплекс находится в отличном состоянии и принимает гостей.