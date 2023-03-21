70-летний петербуржец отдал лжебанкирам более 4 млн рублей

Полицейские ищут преступников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские ищут мошенников, которые выманили у пенсионера более 4 миллионов рублей. 70-летний петербуржец обратился в правоохранительные органы 20 марта. Он рассказал, что в январе ему звонил якобы сотрудник банка.

- Мошенник по телефону рассказал пенсионеру, что кто-то пытается снять деньги с его счета. Мужчина не только перевел обманщикам все свои деньги, но и взял кредит, который тоже отправил на продиктованный счет, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 323 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские ищут преступников, которые обманули 70-летнего пенсионера.