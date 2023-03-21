«Диктант Победы» в пятый раз пройдет в Петербурге 27 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тестирование «Диктант Победы» пройдет в Петербурге 27 апреля. Петербуржцы смогут поучаствовать в акции на 80 площадках. Онлайн-регистрация площадок уже началась. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны проведут в городе уже в пятый раз.

- Петербург по традиции готовится к самому широкому проведению акции – в городе уже зарегистрировано около 80 площадок, на которых жители Северной столицы напишут тест, - пишет «Петербургский дневник».

Любой желающий может предложить свою локацию и зарегистрировать ее на сайте. В прошлом году в тестировании поучаствовали 14 тысяч человек на 200 площадках. Главной целью «Диктанта Победы» стало сохранение и увековечивание подвига народа в Великой Отечественной войне.