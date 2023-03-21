Спрос на таксистов вырос на 275% в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице растет спрос на таксистов. Для них появляется все больше вакансий. По итогам прошлого года количество предложений в Петербурге увеличилось на 219 процентов. Исследование об этом опубликовал сервис «Авито».

- Рост количества вакансий за январь-февраль достиг 275 процентов, - говорится в исследовании.

По словам экспертов, на изменение спроса серьезно повлияло время пандемии, когда водителей такси привлекали в службы доставок. Предполагается, что водители скоро чаще начнут оформляться как самозанятые и смогут работать в гибком графике.

Хотя и сейчас большинство таксистов работают в свободном режиме. Такая тенденция начала прослеживаться в 2018 году. В Петербурге половина представленных вакансий предлагает жителям города самим выбирать время работы.