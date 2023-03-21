Уровень безработицы в Петербурге составил 2,1% в конце 2022 года

Безработица в городе остается на низком уровне Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург лидирует по занятости населения. К концу 2022 года уровень безработицы в России достиг 3,7 процентов, а в Северо-Западном федеральном округе зафиксировано 3,3 процента. В Северной столице этот показатель составил 2,1 процент. Несмотря на то, что безработных людей в городе стало чуть больше, он все равно занимает высокие позиции в рейтинге занятости.

- Показатели остаются хорошими из-за высокой заинтересованности работодателей в кадрах, наличия у петербуржцев подработок, жизни в городе, а не в частном секторе, и редких увольнений, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Эксперты среди преимуществ Петербурга выделяют также многоотраслевую экономику, мощную систему образования, конкурентоспособные предприятия, научный потенциал и выгодное территориальное расположение.