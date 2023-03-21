Пьяный петербуржец угнал машину и избил полицейского во время задержания

Парень устроил погоню с инспекторами ДПС. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяный 23-летний петербуржец угнал чужой автомобиль и устроил погоню с полицейскими. Когда парень заметил инспекторов ДПС, он выскочил из машины и начал убегать. Полицейские его поймали, но это не остановило героя, и он ударил сотрудника. Все произошло 19 марта на Уманском переулке.

- Водительского удостоверения у злоумышленника не было. На него составлен административный протокол и возбуждено уголовное дело по двум статьям – за угон и избиение полицейского, - сообщается в паблике «Дорожный инспектор».

Известно, что задержанный парень уже привлекался к уголовной ответственности за сексуальную связь с ребенком.

Напомним, 21 марта на Московском шоссе произошла массовая авария. В ДТП пострадали семь человек, двое из которых - дети.