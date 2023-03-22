Пять машин обгорели в Василеостровском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Василеостровском районе обгорели пять машин. Пожар произошел в ночь на 22 марта 2023 года. Известно, что возгорание началось с автомобиля марки BMW. Об этом сообщил в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 3:27 часов поступило сообщение о возгорании у дома 4 по улице Беринга. Загорелся автомобиль BMW, но огонь от машины начал плавить стоящие рядом автомобили, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На борьбу с огнем на место прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС города. В течение часа они пытались справиться с пламенем. В итоге от огня в автомобиле BMW сгорели сгораемые части, также частично пострадали припаркованные рядом четыре легковых автомобиля.

По предварительным данным пострадавших нет. Причину возникновения пожара установят специалисты.