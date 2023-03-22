Снег и сильный ветер ждут Петербург 22 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова неустойчивая погода. В среду, 22 марта 2023 года, в город придет теплый атмосферный фронт с запада. Но при этом он принесет в Северную столицу снег, а к вечеру поднимется сильный ветер. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта с запада. В регионе ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, постепенно переходящий в дожди, к вечеру усилится ветер, - рассказал синоптик.

Днем в городе температура воздуха поднимется до 3-5 градусов тепла, по Ленинградской области разброс от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, но порывистый вечером.

А в четверг значительно потеплеет. Температура поднимется до 8-10 градусов, но периодически будут идти дожди.