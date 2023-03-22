Полиция провела масштабный рейд на Калининской и Фрунзенской овощебазах Петербурга

Полиция провела профилактический рейд на крупных рынках Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели масштабный рейд на крупных рынках. Профилактические проверки проходили в течение двух дней 20 и 21 марта 2023 года на крупнейших рынках города: Калининской и Фрунзенской овощебазах. Рейды прошли в целях поиска нелегальных мигрантов. Об этом подробно рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В общей сложности полицейские проверили 237 граждан стран ближнего зарубежья. В отделы полиции для разбирательства были доставлены 23 мигранта. В результате проверки у 15 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства, - рассказали в полиции.

На всех нарушителей составили протоколы. Сейчас проводятся проверки. Те мигранты, которые сильнее всего нарушили законодательство, будут помещены в центр содержания иностранных граждан, а после выдворены из страны с запретом въезда обратно на несколько лет.