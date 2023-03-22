Зарплата таксиста в Петербурге составила 100 тысяч рублей

Петербургским водителям такси готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге одной из самых популярных профессий в транспортной сфере оказалась водитель такси. В марте 2023 года она на седьмом месте среди профессий по количеству размещенных вакансий и спросу на новый персонал. На месяц работодатели разместили порядка 200 предложений о работе. Об этом сообщили специалисты сервиса hh.ru.

- Водители такси в Петербурге в основном мужчины, средний возраст которых 37 лет. Женатые и с одним ребенком. Материальное положение водителей позволяет удовлетворить основные потребности, однако в большинстве случаев дополнительные траты, как мелкие, вроде бытовой техники, так и крупные, вроде машины, вызывают затруднения, - рассказали в компании.

В среднем таксисты в Петербурге с водительским стажем около 17 лет, а в такси работают порядка пяти лет. Отмечается, что работодатели предлагают сотрудникам зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а водители машин бизнес-класса могут получать до 200 тысяч рублей в месяц.