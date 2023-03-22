Маршрут «Ласточки» из Петербурга до Сортавалы подлили до станции Хелюля

Маршрут «Ласточки» Санкт-Петербург – Сортавала продлевается до станции Хелюля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для любителей Карелии, особенно отдыха в ней, появилась хорошая новость. РЖД продлила маршрут "Ласточки", которая курсирует между Санкт-Петербургом и Сортавалой. Теперь скоростная электричка будет ходить еще дальше до станции Хелюля. На новый маршрут "Ласточка" выйдет с 29 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- Стоимость проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Сортавала – Хелюля составит от 1148 рублей, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, электрички под номерами 821/822 и 823/824 будут отправляться каждый день из Петербурга в 06:15 и 19:25 с прибытием в Хелюлю в 10:45 и 23:55 часов. В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться поездом №822 в 18:15 часов, а поездом №824 в 05:05 часов.