Торговые тележки с овощами и фруктами убрали от станции метро «Пионерская» в Петербурге

От незаконных торговых объектов освобождена городская территория общей площадью более 550 квадратных метров Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом продолжают в Санкт-Петербурге освобождать город от незаконной торговли. Так, на текущей неделе было освобождено более 550 квадратных метров территории в Красносельском, Колпинском, Калининском и Приморском районах. Об этом 22 марта 2023 года рассказали в ведомстве.

- На улице Пионерстроя освобождается земельный участок площадью более 520 квадратов Проводится демонтаж многосекционного торгового павильона, который продолжал функционировать после прекращения действия договора аренды указанной территории, - сообщили в комитете.

В Колпино на улице Красных Партизан из павильона выселили торговцев, которые оставались там после расторжения договора. Также у станции метро "Пионерская" были убраны девять тележек с овощами и фруктами. Аналогичные тележки также убрали на Гражданской улице.