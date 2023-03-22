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НовостиОбщество22 марта 2023 6:55

Торговые тележки с овощами и фруктами убрали от станции метро «Пионерская» в Петербурге

Всего за неделю от нелегальной торговле было освобождено более 550 квадратных метров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
От незаконных торговых объектов освобождена городская территория общей площадью более 550 квадратных метров

От незаконных торговых объектов освобождена городская территория общей площадью более 550 квадратных метров

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом продолжают в Санкт-Петербурге освобождать город от незаконной торговли. Так, на текущей неделе было освобождено более 550 квадратных метров территории в Красносельском, Колпинском, Калининском и Приморском районах. Об этом 22 марта 2023 года рассказали в ведомстве.

- На улице Пионерстроя освобождается земельный участок площадью более 520 квадратов Проводится демонтаж многосекционного торгового павильона, который продолжал функционировать после прекращения действия договора аренды указанной территории, - сообщили в комитете.

В Колпино на улице Красных Партизан из павильона выселили торговцев, которые оставались там после расторжения договора. Также у станции метро "Пионерская" были убраны девять тележек с овощами и фруктами. Аналогичные тележки также убрали на Гражданской улице.