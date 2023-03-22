114 автобусов за 3,39 млрд рублей купят для Петербурга

Более 3,3 млрд потратит "Пассажиравтотранс" на покупку 114 больших автобусов для Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для Санкт-Петербурга закупят более 100 новых больших автобусов. Приобретением транспорта будет заниматься городской перевозчик "Пассажиравтотранс". 21 марта 2023 года компания разместила заявку на приобретение автобусов на портале Госзакупок.

- Согласно документам перевозчик собирается приобрести 114 больших автобусов, в каждый из которых должно вмещаться не менее 155 пассажиров, - говорится в заявке.

Первый контракт рассчитан на 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса. Каждый транспорт обойдет компании почти в 30 миллионов рулей. Во втором контракте компания просит поставить еще 26 автобусов с такой же конфигурацией.

Согласно договору первая партия автобусов должна будет поступить в Петербург до конца октября 2023 года, а вторая не позже января 2024 года. В общей сложности на транспорт компания готова потратить 3,39 миллиарда рублей.