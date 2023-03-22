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НовостиОбщество22 марта 2023 7:37

114 автобусов за 3,39 млрд рублей купят для Петербурга

Аукцион на приобретение автобусов объявил "Пассажиравтотранс"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 3,3 млрд потратит "Пассажиравтотранс" на покупку 114 больших автобусов для Петербурга

Более 3,3 млрд потратит "Пассажиравтотранс" на покупку 114 больших автобусов для Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для Санкт-Петербурга закупят более 100 новых больших автобусов. Приобретением транспорта будет заниматься городской перевозчик "Пассажиравтотранс". 21 марта 2023 года компания разместила заявку на приобретение автобусов на портале Госзакупок.

- Согласно документам перевозчик собирается приобрести 114 больших автобусов, в каждый из которых должно вмещаться не менее 155 пассажиров, - говорится в заявке.

Первый контракт рассчитан на 88 двухсекционных дизельных автобусов большого класса. Каждый транспорт обойдет компании почти в 30 миллионов рулей. Во втором контракте компания просит поставить еще 26 автобусов с такой же конфигурацией.

Согласно договору первая партия автобусов должна будет поступить в Петербург до конца октября 2023 года, а вторая не позже января 2024 года. В общей сложности на транспорт компания готова потратить 3,39 миллиарда рублей.