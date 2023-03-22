На Вантовом мосту Петербурга на месяц перекроют две полосы движения

На вантовом мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Вантовом мосту, где проходит участок Кольцевой автодороги, на месяц перекроют две полосы движения. Ограничения коснутся внутреннего кольца трассы. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", перекрытия начнутся с 6 апреля 2023 года.

- На Обуховском мосту через Неву с 6 апреля буду попеременно перекрывать по две полосы движения на внутреннем кольце КАД. Это необходимо для ремонта деформационного шва на мосту, - объяснили дорожники.

Так, первый этап перекрытия пройдет с 6 по 24 апреля, в это время будут перекрыты первая и вторая полосы. Второй этап намечен с 25 апреля по 10 мая. Дорожники в этот период закроют проезд по третьей и четвертой полосам. Отметим, что во время работ по открытым полосам движение будет ограничено по скорости до 50 километров в час.

Работы будут проходить круглосуточно в три смены. Вся информация будет выведена на специальные табло.