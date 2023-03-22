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НовостиАвто22 марта 2023 7:50

На Вантовом мосту Петербурга на месяц перекроют две полосы движения

Ограничения коснутся внутреннего кольца КАД
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На вантовом мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения

На вантовом мосту КАД на месяц перекроют две полосы движения

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Вантовом мосту, где проходит участок Кольцевой автодороги, на месяц перекроют две полосы движения. Ограничения коснутся внутреннего кольца трассы. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", перекрытия начнутся с 6 апреля 2023 года.

- На Обуховском мосту через Неву с 6 апреля буду попеременно перекрывать по две полосы движения на внутреннем кольце КАД. Это необходимо для ремонта деформационного шва на мосту, - объяснили дорожники.

Так, первый этап перекрытия пройдет с 6 по 24 апреля, в это время будут перекрыты первая и вторая полосы. Второй этап намечен с 25 апреля по 10 мая. Дорожники в этот период закроют проезд по третьей и четвертой полосам. Отметим, что во время работ по открытым полосам движение будет ограничено по скорости до 50 километров в час.

Работы будут проходить круглосуточно в три смены. Вся информация будет выведена на специальные табло.