Комплекс зданий Фарфоровского поста Петербурга стал объектом культурного наследия

Комплекс зданий Фарфоровского поста включен в перечень выявленных объектов культурного наследия / Фото: КГИОП

В Санкт-Петербурге в перечень объектов культурного наследия внесли комплекс зданий Фарфоровского поста. Об этом 22 марта 2023 года сообщили в КГИОП. В перечень вошли сразу семь зданий, который находятся на Обводном канале и улице Грибакиных. Это станционный павильон из шести двухэтажных кирпичных корпусов.

- Здания Фарфоровского поста являются ярким образцом комплекса жилых построек начала XX века, выполненных в приемах «кирпичного стиля». Дома отличаются выразительной пластикой фасадов, высокой степенью сохранности объемно-пространственного, архитектурно-художественного решения, а также исторических конструкций, - рассказали в комитете.

Отмечается, что здания имеют особую ценность для города, которую важно сохранять. Единственное здание комплекса, которое не попало под охрану - одноэтажный деревянный корпус.