200 преступлений против детей раскрыли за 2022 год в Ленобласти

В Ленобласти за 2022 год раскрыли более 200 преступлений в отношении детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 200 преступлений в отношении детей раскрыли за 2022 год в Ленобласти. Как пишет online47.ru со ссылкой на полковника полиции Алексея Родина, речь именно о поимке тех, кто совершил сексуальное насилие над несовершеннолетними. За минувший год в 47 регионе на треть выросла раскрываемость таких преступлений. Однако появились и новые сложности – в последнее время насильники пристают к детям в мессенджерах и соцсетях. Теперь их труднее вычислить и задержать.

- Это очень сложная сфера, где поимка преступника зависит от профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Такого рода преступления отличает высокий уровень латентности, - цитирует издания эксперта по безопасности детей.

По словам Алексея Родина, предотвратить подобные преступления могут родители детей. Нужно лишь внимательно следить за тем, что делает ребенок в Интернете, а также просто интересоваться его повседневными занятиями и иметь с ним доверительные отношения.