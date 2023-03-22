Труп девятиклассника нашли в Красносельском районе Петербурга

Старшеклассника нашли мертвым на Юго-Западе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на юго-западе города нашли труп подростка. Тело 16-летнего ученика девятого класса школы нашла его мать в ночь на 21 марта 2023 года в квартире на улице Десантников в Красносельском районе. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 21 марта в 01:33 в службу 112 позвонила 44-летняя петербурженка, проживающая на улице Десантников. Женщина сообщила, что ее 16-летний сын не подает признаков жизни, - рассказал источник.

На место прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели мальчика и констатировали его смерть. На теле подростка никаких следов насильственной смерти не было. На данный момент предполагается, что мальчик мог скончаться в следствии употребления наркотиков.

Также во время заседания в ЗакСе глава МВД Юрий Плугин отметил, что в квартире, где умер мальчик, было найдено много вейпов. Вполне возможно, что они тоже стали причиной смерти парня. Это уже третий подобный случай с начала года.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Также проверкой занимаются следователи Красносельского района.