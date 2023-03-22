Восемь человек госпитализировали после массового ДТП в Московском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 марта 2023 года в Московском районе Санкт-Петербурга произошло жесткое массовое ДТП. Пьяный водитель грузовика протаранил шесть машин. В результате пострадали восемь человек, которых врачи госпитализировали в больницы. В комитете по здравоохранению рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие.

- В результате ДТП на Московском проспекте в больницы города были доставлены 8 человек. По данным на сегодняшнее утро, в стационарах остаются два ребенка и один взрослый, все в состоянии средней степени тяжести. Остальные пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили в Комздраве.

Напомним, что в шестом часу вечера на Московском шоссе грузовик врезался в автобус "ПАЗ" после чего тот влетел в "Рено", тот в "Шевроле", "Шевроле" в "Хендай" и автомобиль "Газ".

На данный момент виновник аварии, 52-летний водитель, задержан. На него составлен ряд административных протоколов. Также проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждалось.