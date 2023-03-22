Начальник полиции Петербурга Плугин рассказал о том, как ему звонят мошенники

Начальник полиции Петербурга рассказал о том, как разговаривать с мошенниками Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

22 марта 2023 года в Законодательном собрании Санкт-Петербурга прошло заседание, в котором участвовал начальник главного управления МВД по городу и Ленобласти Юрий Плугин. В ходе общения депутаты решили поинтересоваться, звонят ли мошенники главе полиции города.

- У меня три сына. Получил как-то звонок: "Папа, я сбил человека". Я мошеннику отвечал: "Сынок, тебе в ту сторону", - рассказал Плугин.

Напомним, что мошенники часто используют схему, звоня кому-то из людей и сообщая, что их родственники попали в беду. Чаще всего придумывают, что произошло ДПТ по вине сына, дочери или другого родственника.

Добавим, что за последний год в Петербурге на 36 процентов сократилось число краж с банковских счетов и в полтора раза –мошенничеств с использованием электронных средств платежа. Почти на треть больше установлено лиц, причастных к совершению подобных деяний.