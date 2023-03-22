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НовостиПроисшествия22 марта 2023 10:00

Мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку в Красном Селе Петербурга

В полицию заявил отец ребенка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Житель Красного Села изнасиловал 12-летнюю девочку

Житель Красного Села изнасиловал 12-летнюю девочку

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жителя Красного Села заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. 21 марта 2023 гола в медицинский центр обратилась девочка, которой уже исполнилось 13 лет. В ходе осмотра медики установили, что у ребенка есть психологическая травма от изнасилования. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В тот же день 38-летний отец девочки заявил в полицию на 32-летнего жителя Красного Села. В апреле 2022 года в своей квартире на Гатчинском шоссе обвиняемый мужчина насильно совершил половое сношение с девочкой, - рассказал источник.

Материалы дела были переданы в Следственный комитет. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что накануне полиция задержала мигранта, который изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Мужчину поймали в Пулково, откуда он хотел улететь на родину.