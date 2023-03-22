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НовостиОбщество22 марта 2023 10:36

ЗакС Петербурга разрешил снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста

Законопроект поддержали 36 депутатов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
ЗакС окончательно разрешил снос исторических зданий ради Большого Смоленского моста

ЗакС окончательно разрешил снос исторических зданий ради Большого Смоленского моста

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли решение о внесении поправок в городской закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия", который разрешает снос ряда исторических зданий ради строительства нового Большого Смоленского моста через Неву, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Решение было принято на заседании 22 марта 2023 года.

- Законопроект поддержали 36 депутатов, шесть выступили против и еще двое воздержались, - сообщили в парламенте.

Напомним, что изменение границ разрешает теперь снос восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны. Среди них школа, где училась Ольга Берггольц. Также будут снесены 20 зданий рядом с Лиговским проспектом, в том числе склады Кокоревых.