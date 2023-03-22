ЗакС Петербурга разрешил снос исторических зданий ради строительства Большого Смоленского моста

ЗакС окончательно разрешил снос исторических зданий ради Большого Смоленского моста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли решение о внесении поправок в городской закон "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия", который разрешает снос ряда исторических зданий ради строительства нового Большого Смоленского моста через Неву, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Петербург (ВСМ). Решение было принято на заседании 22 марта 2023 года.

- Законопроект поддержали 36 депутатов, шесть выступили против и еще двое воздержались, - сообщили в парламенте.

Напомним, что изменение границ разрешает теперь снос восьми зданий на проспекте Обуховской Обороны. Среди них школа, где училась Ольга Берггольц. Также будут снесены 20 зданий рядом с Лиговским проспектом, в том числе склады Кокоревых.