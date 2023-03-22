Исторический минимум заболеваемости туберкулезом зафиксировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге наблюдается исторический минимум заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга отметили исторический минимум заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдения. Так, на начало 2023 года показатель заболеваемости составил 19,4 случаев на сто тысяч человек. А за весь прошлый год было выявлено всего 1045 новых случаев активного туберкулеза, из которых 37 заболевших были дети. Об этом в комитете сообщили 22 марта.

- Верификация туберкулеза составила 85,9 процентов, что говорит об отсутствии гипердиагностики. Необходимо серьезно сосредоточиться на профилактике туберкулеза, выявлении латентной туберкулезелой инфекции, - отмечают специалисты.

Также за год в Петербурге от туберкулеза были вакцинированы 97 процентов новорожденных, что тоже значительно сокращает вероятность новых заболеваний.

Главный фтизиатр комитета по здравоохранению Александр Пантелеев заявил, что в Петербурге необходимо создать единое централизованное учреждение для улучшения качество и доступности оказания противотуберкулезной помощи.

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