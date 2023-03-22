Полиция раскрыла убийство работника парка Курортного района Петербурга спустя 20 лет

Сотрудниками полиции Петербурга раскрыто тяжкое преступление, совершенное 20 лет назад / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга спустя 20 лет раскрыла убийство работника Зеленогорского парка, расположенного в городе Зеленогорск Курортного района. Все произошло летом 2002 года. Следователи долго не могли найти убийцу. И только 21 марта 2023 года задержали подозреваемого. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 29 июля 2002 года на территории парка в Зеленогорске нашли избитого 44-летнего мужчину. Его госпитализировали в больницу, но 10 августа он скончался, - рассказали в полиции.

Известно, что погибшим был работник парка. Тогда было возбуждено уголовное дело, но расследование заглохло на годы.

Как рассказали в следственном комитете, в ходе работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет было установлено, что к убийству причастен 45-летний местный житель. Летом 2002 года, будучи молодым парнем, который также работал в парке, он выпивал со своим старшим коллегой. Между ними возникла ссора и парень жестоко избил мужчину, после чего сбежал.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.