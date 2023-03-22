Беглов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ЦИК Владимира Чурова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

22 марта 2023 года стало известно о смерти бывшего главы Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова. Политик скончался утром в среду в больнице после операции. Известно, что он перенес обширный инфаркт. Свои соболезнования в связи с кончиной Чурова выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Наша страна понесла большую утрату. Владимир Евгеньевич внес большой вклад в развитие международных связей нашего города за годы работы в правительстве Санкт-Петербурга. Плодотворно трудился на посту депутата Государственной Думы, - отметил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что за годы работы на послу главы ЦИК Чуров сделал очень много для совершенствования избирательной системы.

- Его деятельность способствовала укреплению государственности и развитию страны, - добавил губернатор.