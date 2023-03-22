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НовостиПроисшествия22 марта 2023 11:51

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 23 марта

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду
Анастасия НУРАДИЛОВА
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главное управление МЧС России по Петербургу предупредило об ухудшении погодных условий в Северной столице 23 марта. Об этом в среду сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западного УМС».

- В четверг, 23 марта, в Петербурге ожидается сильный ветер. Порывы могут достигнуть 17 метров в секунду, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Напомним, в городе объявлен желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра. Он продержится с 6 часов утра 23 марта до полуночи 24 марта. В прибрежных районах города, по словам синоптиков, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду.

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