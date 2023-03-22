В Гатчине закрыли клуб, охранник которого до смерти забил участника спецоперации

Алексей Лымарь умер в больнице после драки. Фото: предоставлено "КП"

В Гатчине временно закрыли клуб, в котором произошла жуткая драка. Тогда в ночном заведении погиб военнослужащий, участвовавший в специальной военной операции. Вместе с женой он собирался отмечать день рождения матери, но все обернулось трагедией: мужчина подрался с охранником клуба и погиб от полученных травм.

- В связи со сложившийся ситуацией, наш клуб закрыт на неопределенный период времени. Следите за новостями, - говорится в социальных сетях ночного заведения Гатчины.

Напомним, ранее администрация клуба опровергала свою причастность к случившемуся. Там объясняли, что в драке участвовал посторонний мужчина, а не их охранник. Сам сотрудник тоже стал отнекиваться.

У погибшего мужчины были диагностированы переломы лицевых костей, челюсти, контузия и разрыв пищевода. Во время лечения ему стало хуже, позже стало понятно, что случился инсульт. Житель Гатчины умер в реанимации.