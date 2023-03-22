28 тысяч автомобилей такси работают в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице работают 28 тысяч лицензионных автомобилей такси. Об этом в Международный день таксиста в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

- Уже на протяжении многих десятков лет такси остается исключительно удобным и востребованным сервисом. Это возможность всегда быстро, безопасно и с комфортом доехать до нужного места в любое время дня и ночи, - написал Поляков.

Он также подчеркнул значимость сервисов такси для передвижения маломобильных граждан. Вице-губернатор поздравил водителей с их профессиональным праздником и пожелал им ровной дороги и безаварийной работы.

Напомним, ранее стало известно, что таксисты в Петербурге зарабатывают больше 80 тысяч рублей в месяц.