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НовостиОбщество22 марта 2023 12:16

28 тысяч автомобилей такси работают в Петербурге

22 марта празднуется Международный день таксиста
Анастасия НУРАДИЛОВА
28 тысяч автомобилей такси работают в Петербурге

28 тысяч автомобилей такси работают в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной столице работают 28 тысяч лицензионных автомобилей такси. Об этом в Международный день таксиста в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

- Уже на протяжении многих десятков лет такси остается исключительно удобным и востребованным сервисом. Это возможность всегда быстро, безопасно и с комфортом доехать до нужного места в любое время дня и ночи, - написал Поляков.

Он также подчеркнул значимость сервисов такси для передвижения маломобильных граждан. Вице-губернатор поздравил водителей с их профессиональным праздником и пожелал им ровной дороги и безаварийной работы.

Напомним, ранее стало известно, что таксисты в Петербурге зарабатывают больше 80 тысяч рублей в месяц.