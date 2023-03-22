Спасатели эвакуировали 23 человек из-за пожара в жилом доме на Бестужевской улице в Петербурге

Спасатели эвакуировали 23 человек из горящего дома на Бестужевской улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел сильный пожар. В четвертом часу дня 22 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Бестужевской улице. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом рассказали в управлении МЧС по Северной столице.

- В 15:07 часов поступило сообщение о возгорании в доме 7, корпус 3, по Бестужевской улице. В однокомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади двух квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Несмотря на то, что огонь не успел распространиться, задымление было очень сильным. Из-за этого из жилого дома были эвакуированы 23 человека. Сведения о пострадавших не поступали.

С огнем боролись 17 человек личного состава МЧС и четыре пожарные машины. Пожар потушили в течение 20 минут.