Угрожавшего взорвать Финляндский вокзал мужчину задержали в Петербурге

Полицейские задержали лжеминера Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который угрожал, что взорвет Финляндский вокзал. Позже стало известно, что задержанный – житель Карелии. Возбуждено уголовное дело на дебошира.

- Житель Карелии приехал в Северную столицу и остановился в хостеле на Гончарной улице. Со своего номера он позвонил в 112 и сказал, что собирается взорвать Финляндский вокзал, - пишет «Мойка 78».

Из номера в хостеле сотрудники правоохранительных органов изъяли смартфон и сим-карты. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют, виновен ли нарушитель в других подобных преступлениях. Расследование продолжается.