Пьяный мужчина с собакой разбил стекло автосалона в Петербурге

Пьяный мужчина с собакой устроил дебош в автосалоне на севере Петербурга / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в автомобильном салоне. При этом он был еще и с собакой. Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта 2023 года, в Выборгском районе города. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Нетрезвый владелец собаки разбил стекло ворот для въезда автомобилей в бокс автосалона на улице Орбели в Выборгском районе Петербурга, - пишет издание.

В тот вечер мужчина, выпив заблаговременно алкоголь, отправился гулять со своей собакой. Пес сорвался с поводка и забежал в автомобильный салон. Мужчина отправился за своим питомцем, но там у него произошел конфликт с персоналом салона, который, по всей видимости, был не рад таким гостям. Тогда мужчина разозлился и выбил стекло в помещении.

Сотрудники салона нажали на тревожную кнопку. Сразу же приехали росгвардейцы, которые задержали дебошира и отправили его в отделение полиции.