Три моста разведут в Петербурге в ночь на 23 марта

Дворцовый мост разведут в ночь на 23 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три моста разведут в Северной столице в ночь на 23 марта. В городе пройдет разводка Большеохтинского, Дворцового и Биржевого мостов. Об этом в среду сообщает пресс-служба «Мостотреста».

- Большеохтинский мост будет разведен с двух ночи до пяти часов утра. Дворцовый мост разведут в 1:10 и вернут в обратное положение в 4:55. Разводка Биржевого моста состоится с часу ночи до 5:45, - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 по 25 марта было запланировано разведение пяти мостов. Кроме трех перечисленных, ранее состоялись разводки моста Александра Невского, Троицкого моста и Литейного моста.

В организации также рассказали, что Биржевой мост каждую ночь закрывают из-за проведения ремонтных работ.